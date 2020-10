Jorge Aragão recebe alta hospitalar após 14 dias internado e brinca: ‘O vô tá on’

Jorge Aragão utilizou as redes sociais nesta terça-feira (27), para comemorar sua alta hospitalar. Aos 71 anos, o sambista esteve sob cuidados médicos desde o dia 13 de outubro, quando chegou a ir para a Unidade de Terapia Intensiva, para tratar dos sintomas do novo coronavírus.

"Vencemos mais essa batalha. Já estou em minha casa desde o último domingo e em plena recuperação. Fica aqui minha reverência e gratidão aos profissionais da saúde e a todos vocês pelas mensagens positivas", escreveu para tranquilizar os fãs; .

O músico ainda brincou com os seguidores no Twitter ao afirmar que “o vô tá mais on do que nunca”.