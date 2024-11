Jojo Todynho se diverte e mostra talento no baile charme

Apesar de ter se envolvido em polêmicas recentemente, Jojo Todynho mostrou que está bem e cheia de energia. Neste domingo (10), a cantora compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram aproveitando o tradicional baile charme no Viaduto de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com muita animação, Jojo se soltou na pista e mostrou habilidade ao acompanhar os passinhos do evento.

A resposta dos seguidores foi cheia de apoio e bom humor, celebrando o momento de descontração da cantora. “Bem preocupada com as críticas 😂”, escreveu um fã, enquanto outra exaltou o clima do evento: “Baile charme melhor coisa da vida”. A desenvoltura de Jojo também foi comentada: “Um passinho é um passinho né?!”.