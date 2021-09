Jojo Todynho aluga apartamento para namorado, no Rio de Janeiro

Jojo Todynho alugou um imóvel para o o namorado Marcio Felipe, na Taquara, Rio de Janeiro, de acordo com a colunista Fábia Oliveira. A escolha do bairro tem um motivo,é para os dois ficarem mais próximos, já que a funkeira está morando na casa da melhor amiga, que fica na localidade. A mansão que Jojo comprou ao sair da 'Fazenda' está reformando e fica no mesmo bairro.

Jojo não confirma a história e diz que apenas apresentou Márcio para a corretora do apartamento em questão. A cantora afirma que é o rapaz quem vai arcar com o aluguel. Segundo uma fonte da coluna que é bem próxima a Jojo, foi ela quem deu o cheque caução garantindo os primeiros três meses de aluguel.