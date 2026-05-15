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John Travolta é surpreendido com Palma de Ouro honorária em Cannes: 'Melhor que um Oscar'

A entrega do prêmio foi feita pelo presidente do festival, Thierry Frémaux, antes da primeira exibição do filme dirigido por Travolta

Estadão Conteúdo
fonte

John Travolta (Instagram @johntravolta)

O astro John Travolta foi surpreendido com uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes nesta sexta-feira, 15. O ator está no festival francês para a estreia de seu primeiro filme como diretor, com o longa Propeller One-Way Night Coach, que recebeu o título em português de Aventura nas Alturas. O astro ficou surpreso com a honraria. "É melhor que um Oscar", declarou, segundo a Variety.

A entrega do prêmio foi feita pelo presidente do festival, Thierry Frémaux, antes da primeira exibição do filme dirigido por Travolta. "Não consigo acreditar. Não esperava por isso", disse o ator. "Você disse que seria uma noite especial, mas não imaginei que era disso que estava falando", prosseguiu, dirigindo-se a Frémaux.

Escrito e dirigido por Travolta, Aventura nas Alturas se passa durante a era de ouro da aviação e tem a filha do astro, Ella Bleu Travolta, como uma das protagonistas.

Na história, Jeff (Clark Shotwell) é um garoto aficionado por aviões, que embarca ao lado da mãe (Kelly Eviston-Quinnett) em uma odisseia - atravessando os EUA rumo a Hollywood -, e transforma um voo comum na viagem de suas vidas.

Entre serviço de bordo, aeromoças encantadoras (Ella Bleu Travolta e Olga Hoffman), escalas imprevistas, passageiros excêntricos e um vislumbre emocionante da primeira classe, a jornada revela momentos mágicos e inesperados que influenciarão o destino do menino. O texto é inspirado no livro homônimo escrito pelo próprio Travolta.

O filme, produzido pelo Apple TV, chega ao streaming no Brasil em 29 de maio.

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