John Malkovich anuncia data extra de peça na Sala SP; saiba como comprar

O ator John Malkovich anunciou uma segunda apresentação em São Paulo do espetáculo The Infamous Ramírez Hoffman. Além da sessão já prevista para 31 de março, a peça terá data extra em 1º de abril, às 20h30, na Sala São Paulo. No Rio de Janeiro, o evento será em 29 de março, às 17h.

A apresentação integra a semana de abertura da Temporada 2026 da série Música pela Cura, da Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer).

Indicado duas vezes ao Oscar e reconhecido mundialmente por filmes como Na Linha de Fogo e Quero Ser John Malkovich, o astro apresentará a montagem The Infamous Ramirez Hoffman, descrita como "uma narrativa intensa e provocadora, combinando palavra falada e música ao vivo em uma experiência cênica que atravessa fronteiras entre teatro, literatura e concerto".

Baseado em obra do escritor chileno Roberto Bolaño, The Infamous Ramirez Hoffman parte da trajetória ficcional de Carlos Ramirez Hoffman, personagem que emerge no Chile dos anos 1970 como poeta, aviador e figura ligada à extrema direita. A narrativa acompanha sua ascensão em meio ao golpe militar e investiga, com ironia e tensão, os limites entre criação artística, poder e violência.

Como comprar

Os bilhetes para a segunda data do espetáculo estarão disponíveis para venda nesta sexta-feira, às 10h, a partir de R$ 200, pelo site da Tucca. Para a primeira data, restam poucos ingressos a partir de R$ 350, dentro do programa de Assinaturas da Tucca, que dá direito a assistir a nove espetáculos no ano.