John Malkovich antecipa espetáculo em SP e anuncia evento no RJ; veja novas datas

Estadão Conteúdo

O ator americano John Malkovich, indicado duas vezes ao Oscar e reconhecido mundialmente por filmes como Na Linha de Fogo e Quero Ser John Malkovich, vai retornar ao Brasil após 15 anos para apresentações especiais no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e na Sala São Paulo.

O espetáculo da capital paulista, anteriormente confirmado para o dia 6 de setembro como parte da programação de 2026 da Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), foi antecipado e agora ocorrerá em 31 de março, às 20h30. Já o evento no Rio será em 29 de março, às 17h.

Em ambas as ocasiões, Malkovich apresentará a montagem The Infamous Ramirez Hoffman, descrita como "uma narrativa intensa e provocadora, combinando palavra falada e música ao vivo em uma experiência cênica que atravessa fronteiras entre teatro, literatura e concerto.

Baseado em obra do escritor chileno Roberto Bolaño, The Infamous Ramirez Hoffman parte da trajetória ficcional de Carlos Ramirez Hoffman, personagem que emerge no Chile dos anos 1970 como poeta, aviador e figura ligada à extrema direita. A narrativa acompanha sua ascensão em meio ao golpe militar e investiga, com ironia e tensão, os limites entre criação artística, poder e violência.

O programa de Assinaturas da Tucca, que dá direito a assistir a nove espetáculos no ano, está disponível por R$ 378 e pode ser adquirido pelo site. Os bilhetes para o concerto do Rio estão disponíveis pelo site ingresso.dellarte.com.br.

