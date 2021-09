John Amplificado fala da carreira e do sucesso de 'Chega e senta'

Mesmo em meio a correria da estrada, o cantor John Amplicado reservou um tempo para conversar com a equipe do "Égua do Babado!" para falar do "boom" da carreira com a música "Chega e senta", que é a mais ouvida do Brasil nas plataformas digitais.

O artista disse que chegou em São Paulo para fazer algumas gravações de músicas e também de alguns programas locais. E disse que mesmo ainda vivendo experiências novas, se sente muito feliz com as oportunidades que vem recebendo. "Apesar de já estar na carreira desde muito novo, isso tudo que está acontecendo é uma grande novidade, pois estamos vivendo uma rotina mais intensa", destacou o artista.

Para saber mais sobre o músico e o que ele vem preparando, é só acompanhar o bate-papo pelo IGTV de O Liberal.