Johann: a nova aposta drag queen paraense, se apresenta no sábado, 4

A carreira de Johann começou enquanto era muito jovem, o artista começou cantando no coral de uma igreja, mas foram nas noites nos bares em Belém que encontrou o seu lugar. Tudo mudou quando ele conheceu o movimento 'Noite Suja' - um coletivo de drags queens paraenses que quebram as barreiras dos padrões estabelecidos pelo próprio movimento: "Drag Sim. Barbie Nunca" - que realiza apresentações em desfiles de moda, Feiras LGBTQIA+, musicais, entre outros.

O cantor Eloy Iglesias tem o seu papel importante em quem Johann é atualmente. A admiração começou quando o jovem maquiou o performático. Na época, Iglesias viu nele potencial e apadrinhou o cantor. Ele se diz grato pela oportunidade que recebeu de Eloy, e fala que todas as drags que vieram antes o inspiram e o fazem acreditar que está no caminho certo.

Mesmo não se indentificando mais dentro do movimento religioso o também maquiador profissional diz que aprendeu muito e que levará os ensinamentos para a vida. "A igreja sendo a minha primeira escola musical, eu trago comigo a 'unção', que é a forma que eles falam para alguem cantar com força e poder", afirma.

O artista aproveita a nova fase na carreira e irá se apresentar, com toda a versatilidade e repertório dos mais variados artistas. No próximo sábado, 4, em uma live no canal no youtube 'Pará Pai D'Égua', às 20 horas.