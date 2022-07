Joelma terá que pagar indenização de R$ 130 mil à vítima de acidente com avião da banda Calypso

Joelma foi condenada a pagar uma indenização de R$ 130 mil a uma vítima de um acidente envolvendo o avião da antiga banda Calypso. Adriana teve uma parte da casa destruída quando a aeronave caiu e bateu no telhado do local. O acidente aconteceu em 2008, mas o resultado do processo só saiu agora. Duas pessoas morreram na ocasião.

A banda Calypso era formada por Joelma como vocalista e Ximbinha, ex-marido da artista, como guitarrista. Em 2015, durante a sua apresentação no "Programa da Sabrina", Joelma anunciou o fim da banda e a separação com o guitarrista.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)