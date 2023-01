Joelma leva projeto audiovisual ‘Isso é Calypso Tour Brasil’ para São Paulo em abril

Desde o ano passado, a rainha paraense Joelma está levando a turnê “Isso é Calypso”, Brasil afora! A cantora já passou por mais de trinta cidades, com mais de um milhão de espectadores e um projeto audiovisual recentemente lançado que foi gravado em Manaus. Agora, a dona de uma voz inconfundível se prepara para gravar mais uma etapa do projeto audiovisual “Isso é Calypso Tour Brasil", que consiste em um DVD gravado em cinco capitais brasileiras.

A primeira gravação foi feita em Recife (PE) em dezembro do ano passado. O próximo destino da cantora é São Paulo. A data escolhida foi dia 14 de abril e o local que receberá a artista é a casa de shows CTN - Centro de Tradições Nordestina. Segundo a cantora, “o público pode esperar um show repleto de emoção, amor e repleto de nostalgia, uma verdadeira máquina do tempo da minha carreira e também com coisas novas. Muita música, dança, troca de figurino, enfim, espero que todos estejam lá comigo nesse novo capítulo”, convidou a cantora.

Joelma destacou também que as três cidades restantes ainda não foram definidas. Ao ser questionada sobre a possibilidade de Belém do Pará entrar nessa lista, ela respondeu carinhosamente, “quem sabe né?! Estou com muita saudade de rever meus fãs na minha terra”. A venda dos ingressos para op grande show em São Paulo no mês de abril, começará na próxima quarta-feira (18) ao meio-dia.

Joelma da Silva Mendes é natural de Almeirim no Pará, conhecida apenas como Joelma, é considerada a “rainha do calypso” paraense. Com uma performance de palco considerada uma das melhores do Brasil, a cantora leva a habilidade de cantar e dançar ao mesmo tempo, sobre botas de plataforma com salto-alto, sem "perder o fôlego" para o mundo inteiro. Ao longo de sua carreira, Joelma vendeu cerca de vinte milhões de álbuns, sendo reconhecida como uma recordista de vendas de discos no Brasil, e acumulou diversas vitórias e indicações a prêmios importantes da música, incluindo três indicações ao Grammy Latino.