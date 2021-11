João Guilherme e Larissa Manoela são vistos juntos

Após o filho de Leonardo ter voltado a seguir Larissa Manoela no instagram, os fãs começaram a especular uma reconciliação entre o ex-casal. Os dois foram flagrados juntos em uma festa no sábado, 30. Durante a madrugada do domingo, 31, a atriz retribuiu o follow do cantor, e voltou a seguir João Guilherme.

Logo, os seguidores começaram a comentar sobre o caso e o assunto ficou entre os mais comentados no twitter. O nome do "shipper" (a junção do nome dos dois) "jolari" esteve nos trending topics da rede social.

'Meu Deus, a Larissa Manoela seguiu o João Gilherme de volta, socorrooo! Vocês têm ideia que eles eram o maior shipp teeen da época em que namoravam? Não tinha para ninguém, eles eram os maiores. Jolari pode trazer a paz para os adolescentes", brincou uma fã.