João Gomes lança álbum 'Vaquejada Tá Na Moda', com participação de Edson & Hudson

João Gomes lançou oficialmente na segunda-feira (24) o seu novo álbum musical chamado de ‘Vaquejada tá na moda’, que conta com participações especiais de Japãozin, e da dupla Edson & Hudson. O novo trabalho artístico do cantor traz fortes referencias ao Dia de São João, com músicas inéditas e regravações de sucessos.

O disco conta com 14 músicas, sendo duas inéditas assinadas unicamente por João Gomes: 'Vaquejada tá na Moda' e 'Lida Pesada e Boa'. O álbum traz a regravação de ‘Um dia, um Adeus’ (1987), música de Guilherme Arantes, além de outras canções de destaque como 'Forte candidata' (Cris Ribeiro), 'Porta-retrato' (Jadson Araújo) e 'Reencontro' (Jota Reis).

A dupla Edson & Hudson está presente no álbum e canta junto com João Gomes na música ‘Te quero pra mim’ (Hill Ed M, Huelinton Cadorini, Marcos Aparecido, Mark Daniel Sanders e Raul Gil Junior).

Confira a canção "Um dia, um adeus", de Guilherme Arantes

O álbum ‘Vaquejada tá na moda’ está disponível nos serviços de streaming de música.