João Gomes pede Ary Mirelle em casamento; veja

João Gomes, de 21 anos, pediu Ary Mirelle, de 22, em casamento e a notícia foi . A notícia foi dada na manhã desta terça-feira (21), pela estudante de odontologia, que postou fotos que mostravam as alianças, além disso, o cantor também publicou um vídeo da noiva. Os dois esperam por Jorge, o primeiro filho do casal.

“O pedido veio. Trocamos as alianças”, escreveu Ary na foto em que mostra a sua mão e a do cantor. “Linda com minha aliança”, exibiu a joia com o noivo ao fundo da imagem. “Qualquer dia a gente casa”, contou João, explicando que não gravou o momento.

O casal começou a aparecer junto no fim do ano passado, este ano eles anunciaram o namoro, mas teve um término logo em seguida. Mas eles recolveram voltar e meses depois o casal falou sobre a gravidez.