João Gomes revela que parou de beber após conselho de Ivete Sangalo

Durante um show em Fortaleza, João Gomes revelou que parou de ingerir bebida alcoólica após tomar uma bronca de Ivete Sangalo. Neste domingo (23), quando se apresentava no Fortal, ele agradeceu a artista: "Estou há um mês sem beber. Ela brigou para eu não beber, mas você está certa. Eu te amo".

Quem também estava por lá era Ivete. A cantora disse que não deu bronca em João, mas que ele tem apenas 21 anos e uma carreira promissora: "Deixa para o fim de semana, vai ficar 'comendo água' toda hora? O corpo não aguenta. Um talento como você, a gente quer para a vida toda, fazendo sucesso o tempo todo".

Ivete ainda proveitou para contar a própria experiência ao longo da carreira.: "Na minha vida profissional, tive todas as ofertas que você possa imaginar. Fiz minhas escolhas e não me arrependo. Hoje eu sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça, e minha energia é inconfundível, graças a Deus", disse.

A cantora acrescentou ao explicar que tudo que aprende de bom, ela repassa para as pessoas que ama, e por isso aconselhou João.