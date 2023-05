Dançando durante show, filha caçula de Ivete Sangalo chama atenção

Um vídeo publicado nas redes sociais por Ivete Sangalo, neste sábado (27), chamou a atenção dos internautas. Na legenda, ela escreveu "Filha de peixe, peixinha é!", e as imagens mostram a cantora dançando e pulando ao lado da filha, Marina, de cinco anos.

VEJA MAIS:

Ivete, aniversariante de sábado, estava se apresentando em um show em Porto, Portugal, mas quem roubou a cena foi uma de suas filhas gêmeas. A menina mostra desenvoltura no palco, dança, canta e se diverte sem se importar com a presença do público no show.

Na madrugada de sexta para sábado, Ivete fez um show em Lisboa e recebeu uma homenagem dos filhos e dos irmãos Cynthia e Ricardo Sangalo. A família subiu ao palco com um bolo, iniciando as comemorações dos 51 anos da baiana.

Além de Marina, 5, e Marcelo, 13, Ivete também é mãe de Helena, todos frutos de seu casamento com Daniel Cady.