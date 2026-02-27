Capa Jornal Amazônia
Jim Carrey se emociona ao receber homenagem em prêmio francês

Estadão Conteúdo

O ator Jim Carrey foi homenageado nesta quinta-feira, 26, durante o Prêmio César 2026, o "Oscar Francês", e se emocionou durante a cerimônia.

Referência quando o assunto são filmes de comédia, Carrey recebeu o prêmio honorário das mãos de Michel Gondry, diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, filme protagonizado pelo ator em 2004.

Em francês, ele agradeceu. "Há cerca de 300 anos, meu tataratataratataravô, Marc-François Carré - sim, Carré quadrado, em francês - nasceu na França, em Saint-Malo. Esta noite, com esta magnífica honra, este 'carré' fechou um ciclo".

O astro de O Máscara, O Mentiroso, Debi & Lóide, Todo Poderoso, As Loucuras de Dick e Jane, O Show de Truman, entre tantos outros, participou da premiação ao lado da namorada, da filha e do neto, todos citados no seu discurso de agradecimento.

"Como ator, cada personagem que você interpreta é como argila nas mãos de um escultor, que você molda conforme o desejo do seu coração. Como fui sortudo por compartilhar essa arte com tantas pessoas que realmente abriram seus corações para mim", disse emocionado.

"Obrigado à minha maravilhosa família, minha filha Jane e meu neto Jackson. Eu amo vocês agora e para sempre. Obrigado à minha sublime companheira, Mina. Eu te amo, Mina. E, por fim, obrigado ao homem mais engraçado que já conheci: meu pai, Percy Joseph Carrey, que me ensinou o valor do amor, da generosidade e do riso", agradeceu.

No final do discurso, Jim, que é canadense, brincou sobre sua fala em francês. "Então, como foi meu francês? Quase medíocre, certo? Perdoem-me, eu não falava francês, mas estou aprendendo. Minha língua está cansada", disse.

Carrey, que atuou como o vilão da franquia Sonic, seu último trabalho, também deve estrelar a versão live-action de Os Jetsons. Segundo o TheWrap, o ator já está em negociação com a Warner Bros. O filme será dirigido por Colin Trevorrow, que comandou Jurassic World.

