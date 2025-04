Jesus de The Chosen relembra encontros com Papa Francisco após morte do pontífice

O ator Jonathan Roumie, conhecido mundialmente por interpretar Jesus na série The Chosen, usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante ao Papa Francisco, que faleceu na madrugada da última segunda-feira (21), aos 88 anos, em sua residência oficial no Vaticano.

Na publicação, Roumie recordou os dois encontros que teve com o pontífice, que considerou momentos marcantes de sua vida. “Como católico, ter conhecido o Papa, o sucessor de São Pedro, é uma das maiores honras que uma pessoa pode receber. O fato de ter tido a graça de encontrá-lo duas vezes é algo pelo qual serei profundamente grato”, escreveu o ator.

O Papa Francisco, primeiro papa da América Latina, havia sido internado por cerca de 40 dias após ser diagnosticado com pneumonia dupla. Ele havia recebido alta no fim de março, mas seu estado de saúde voltou a se agravar. O falecimento foi confirmado pelo Vaticano.

Roumie destacou a importância do legado do papa argentino e o impacto pessoal que teve em sua fé. “O modelo do Papa Francisco sobre o amor de Cristo pela humanidade sempre me pareceu um convite direto para ‘segui-lo’ por esse caminho, sempre sabendo que, no final, tudo vale a pena. Sentiremos sua falta, Santo Padre”, afirmou.