Quando vai ser o Conclave? Vaticano inicia preparativos para eleger novo papa

Após a morte do Papa Francisco, confirmada na manhã da última segunda-feira (21), a Igreja Católica iniciou os preparativos para o Conclave, cerimônia que marca a eleição do novo pontífice. A expectativa é de que a votação ocorra entre os dias 6 e 11 de maio, conforme as regras vigentes no Vaticano.

Pelas normas tradicionais, o Conclave deve começar entre 15 e 20 dias após o falecimento do papa. No entanto, desde fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou, há uma flexibilização que permite antecipar a data caso todos os cardeais com direito a voto já estejam presentes no Vaticano. Por outro lado, o início da eleição também pode ser adiado, em casos excepcionais, por motivos graves.

O Conclave, que atrai a atenção do mundo todo, ganhou ainda mais destaque em 2024 com o lançamento do filme "Conclave", vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. A produção, inspirada no livro homônimo de Robert Harris, mistura fatos reais com ficção para retratar os bastidores do processo que decide o novo líder da Igreja Católica.

Atualmente, o Colégio dos Cardeais é composto por 252 membros, sendo 135 com menos de 80 anos, o que os torna aptos a votar. Desses, sete são brasileiros. Todos os cardeais eleitores já foram convocados oficialmente para irem ao Vaticano. Religiosos que não puderem comparecer por razões graves, como problemas de saúde, estarão isentos da participação.

Durante os dias que antecedem o Conclave, os cardeais se reúnem para discutir questões urgentes da Igreja e preparar o ambiente para a eleição. A votação acontece em sessões fechadas na Capela Sistina, e só termina quando um nome obtiver ao menos dois terços dos votos.

Como funciona o Conclave?

O Conclave é a reunião dos cardeais da Igreja Católica com menos de 80 anos de idade, que têm o direito de voto. Eles se reúnem na Capela Sistina, no Vaticano, em um processo que pode durar dias. Cada votação é secreta e feita com cédulas. Para ser eleito, o candidato precisa de dois terços dos votos. O nome do novo papa só é anunciado após esse quórum ser atingido.

Veja abaixo como funciona a escolha do novo papa, quem pode votar e o que pode acontecer nos próximos dias.

Após cada votação, as cédulas são queimadas em um forno especial. Se o papa não for escolhido, a fumaça sai preta. Quando a eleição é concluída com sucesso, a fumaça que sai da chaminé é branca — e o mundo inteiro entende que há um novo líder para a Igreja.

Minutos depois, um cardeal aparece na varanda da Basílica de São Pedro e pronuncia a famosa frase: Habemus Papam! (“Temos um papa!”), anunciando o nome escolhido.