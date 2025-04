Lula adia viagens a Rondônia e Pará para participar de funeral do papa Francisco no Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou as viagens que estavam previstas para Rondônia e Pará nesta semana para poder participar do funeral do papa Francisco, no sábado, 26, no Vaticano. A perspectiva é de que o chefe do Executivo embarque para Roma na noite de quinta-feira, 24, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

Inicialmente, estavam previstas idas de Lula a Porto Velho na quinta-feira, 24, e Parauapebas na sexta-feira, 25. De acordo com a Secom, ainda não há previsão de quando essas viagens serão remarcadas.

O funeral do papa Francisco ocorrerá no sábado às 5h no horário de Brasília, na Praça de São Pedro, antes do sepultamento marcado para o mesmo dia na Basílica Santa Maria Maggiore de Roma, anunciou a Santa Sé nesta terça-feira, 22.