Jesse Eisenberg critica rotina fitness propagada nas redes em evento da Men's Health

Conhecido por filmes como A Rede Social e Truque de Mestre, Jesse Eisenberg detonou hábitos fitness que dominam as redes sociais da atualidade. O ator e diretor indicado ao Oscar chamou algumas das práticas propagadas pela internet como "narcisismo" e diz não se submeter a este tipo de treinamento.

"Acho ridículo", disse Eisenberg durante um evento organizado pela revista Men's Health. "Muitas dessas coisas, quando leio sobre elas, parecem apenas narcisismo disfarçado de saúde. Passa essa sensação de que eu deveria viver para sempre. Para mim, isso é simplesmente insano."

Mencionando como exemplos métodos como imersão em água gelada e "treinos voltados para melhorar o VO2 (volume de oxigênio) máximo", o ator afirmou que a maneira como esse tipo de rotina é retratada como "ética" na grande mídia se tornou um problema. "Se recategorizarmos isso dessa forma, não ficaríamos tão preocupados em fazer essas coisas."

"Nós confundimos isso com uma espécie de modo ético de viver, o que considero um erro completo e algo que nos leva cada vez mais a uma espécie de egoísmo como cultura. Não gosto quando vejo pessoas na academia tentando maximizar tudo. É como: qual é o objetivo disso para você? Eu entendo se for um hobby e se for divertido para você - aí tudo bem. É como jogar um jogo de tabuleiro ou qualquer outra coisa. Mas confundir isso com algum tipo de maneira ética de viver me parece algo tão equivocado e incorreto."

Questionado durante o debate pelo diretor editorial da Men's Health, Richard Dorment, Eisenberg afirmou que tem perguntas a fazer a quem prega tais hábitos. "Qual a utilidade disso? Explique-me como o que você está fazendo ajuda o mundo ou qualquer coisa além da sua própria vaidade e longevidade? E se você tiver uma boa resposta, eu direi 'fantástico'. Mas a minha impressão é que 99% das pessoas que fazem essas coisas não têm uma boa resposta."