Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jesse Eisenberg critica rotina fitness propagada nas redes em evento da Men's Health

O ator e diretor indicado ao Oscar chamou algumas das práticas propagadas pela internet como "narcisismo" e diz não se submeter a este tipo de treinamento

Estadão Conteúdo
fonte

Jesse Eisenberg (Divulgação / Lionsgate)

Conhecido por filmes como A Rede Social e Truque de Mestre, Jesse Eisenberg detonou hábitos fitness que dominam as redes sociais da atualidade. O ator e diretor indicado ao Oscar chamou algumas das práticas propagadas pela internet como "narcisismo" e diz não se submeter a este tipo de treinamento.

"Acho ridículo", disse Eisenberg durante um evento organizado pela revista Men's Health. "Muitas dessas coisas, quando leio sobre elas, parecem apenas narcisismo disfarçado de saúde. Passa essa sensação de que eu deveria viver para sempre. Para mim, isso é simplesmente insano."

Mencionando como exemplos métodos como imersão em água gelada e "treinos voltados para melhorar o VO2 (volume de oxigênio) máximo", o ator afirmou que a maneira como esse tipo de rotina é retratada como "ética" na grande mídia se tornou um problema. "Se recategorizarmos isso dessa forma, não ficaríamos tão preocupados em fazer essas coisas."

"Nós confundimos isso com uma espécie de modo ético de viver, o que considero um erro completo e algo que nos leva cada vez mais a uma espécie de egoísmo como cultura. Não gosto quando vejo pessoas na academia tentando maximizar tudo. É como: qual é o objetivo disso para você? Eu entendo se for um hobby e se for divertido para você - aí tudo bem. É como jogar um jogo de tabuleiro ou qualquer outra coisa. Mas confundir isso com algum tipo de maneira ética de viver me parece algo tão equivocado e incorreto."

Questionado durante o debate pelo diretor editorial da Men's Health, Richard Dorment, Eisenberg afirmou que tem perguntas a fazer a quem prega tais hábitos. "Qual a utilidade disso? Explique-me como o que você está fazendo ajuda o mundo ou qualquer coisa além da sua própria vaidade e longevidade? E se você tiver uma boa resposta, eu direi 'fantástico'. Mas a minha impressão é que 99% das pessoas que fazem essas coisas não têm uma boa resposta."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/JESSE EISENBERG/CRÍTICAS/ROTINA FITNESS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Anne Hathaway anuncia gravidez do terceiro filho em vídeo no Instagram

Mãe de Jonathan e Jack, a atriz dividiu o momento com os seguidores e acumulou milhares de curtidas e felicitações da elite do entretenimento

19.06.26 13h10

TORCIDA

Grupo Liberal comanda pré-jogo direto dos EUA com intercâmbio cultural e gastronômico no SB Rooftop

A movimentação será a partir das 18h30 no SB Rooftop (Mezanino 2 – Lado Sul), trazendo as análises de Abner Luiz, Bad Boy e Felipe Campos até as 20h30

19.06.26 12h27

LONGA

Protagonizado pela paraense Alane Dias, filme ‘Verão da Lata’ ganha data de estreia nos cinemas

Mistura de ficção e fatos históricos, produção acompanha a saga de irmãos caiçaras que encontram o misterioso carregamento que marcou os anos 80.

19.06.26 11h44

MÚSICA

Péricles e Ferrugem eternizam a turnê 'As Vozes', que chega a Belém em dezembro

Registro ao vivo com três faixas inéditas chega ao streaming nesta semana e serve como o esquenta oficial para o show dos artistas na capital paraense, confirmado para o dia 13 de dezembro

19.06.26 11h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

TELEVISÃO

Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

19.06.26 10h40

AGENDÃO

Onde ver o jogo do Brasil contra o Haiti nesta sexta (19) em Belém

Cidades Velha, Reduto, Batista Campos e São Brás ganham programações especiais para o segundo desafio do Brasil no Mundial; saiba horários, atrações e como garantir ingressos

19.06.26 8h00

LONGA

Protagonizado pela paraense Alane Dias, filme ‘Verão da Lata’ ganha data de estreia nos cinemas

Mistura de ficção e fatos históricos, produção acompanha a saga de irmãos caiçaras que encontram o misterioso carregamento que marcou os anos 80.

19.06.26 11h44

MÚSICA

Lucas Lima e Richelle Haliday gravam audiovisual da nova música 'Nós 2 e o Arrocha'

Com entrada gratuita até o início do jogo do Brasil, o projeto será gravado em Ananindeua

19.06.26 11h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda