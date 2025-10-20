Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jeremy Strong fala sobre substituir Jesse Eisenberg em 'A Rede Social 2' e cita diferenças

Estadão Conteúdo

Jeremy Strong, que vai interpretar Mark Zuckerberg na sequência de A Rede Social, falou pela primeira vez sobre o projeto. O ator, conhecido por ter interpretado Kendall Roy em Succession, descartou comparações com Jesse Eisenberg, que interpretou o criador do Facebook no longa original de David Fincher, de 2010.

"Acho que não tem relação alguma com o que farei com o personagem", declarou Strong à Hollywood Reporter no último sábado, 18, ao ser questionado sobre a relação com Eisenberg e se chegou a conversar com o ator. O astro aproveitou a oportunidade, durante a gala do Museu da Academia do Oscar, para tecer elogios ao que já conhece do novo filme, escrito e dirigido por Aaron Sorkin.

"É um dos melhores roteiros que já li. Ele fala sobre nosso tempo, toca em pontos sensíveis de discussão de tudo o que está acontecendo no nosso mundo. É um excelente personagem. Fascinante, complexo, e vou abordá-lo com muito cuidado, empatia e objetividade. Fiz dois filmes com Aaron Os 7 de Chicago e A Grande Jogada, e a terceira vez dá mais sorte ainda."

O filme, que se chamará The Social Reckoning, se passa 17 anos após o primeiro, e retratará a investigação jornalística que levou aos "Facebook Papers", reportagens que expuseram a lógica da companhia de priorizar o crescimento e a desinformação em detrimento da segurança dos usuários. Além de Strong, estarão no elenco a vencedora do Oscar Mikey Madison, Jeremy Allen White (O Urso) e o comediante Bill Burr.

A Sony Pictures planeja lançar o filme no dia 9 de outubro de 2026, com a produção se iniciando já em outubro deste ano.

Palavras-chave

CINEMA/THE SOCIAL RECKONING/JEREMY STRONG/MARK ZUCKERBERG
Cultura
