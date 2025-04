Jennifer Aniston reage à participação em 'The Last of Us' com bom humor: 'Só faltava essa agora'

A atriz Jennifer Aniston surpreendeu os fãs nesta terça-feira (23) ao fazer uma publicação divertida nas redes sociais sobre uma participação na segunda temporada da série The Last of Us, da HBO. A estrela de Friends apareceu em uma das cenas, estampando a capa de uma edição “antiga” da revista People, vista entre os escombros de um cenário pós-apocalíptico.

Na legenda da publicação, a atriz brincou: “Só faltava essa agora, sobreviver ao apocalipse”. A imagem compartilhada mostra a capa da revista com sua foto, remetendo à fama conquistada nos anos 2000.

A postagem ocorre em meio a rumores de um possível envolvimento romântico entre Jennifer Aniston e o protagonista da série, Pedro Pascal. Os dois foram flagrados juntos no final de março, saindo de um hotel em Hollywood após um jantar com amigos que teria durado cerca de três horas. Apesar das especulações, uma fonte próxima ao grupo declarou ao Page Six que não há nenhum romance entre eles.

Jennifer Aniston foi casada com Brad Pitt entre 2000 e 2005, e posteriormente com o ator e roteirista Justin Theroux, de 2015 a 2018. Atualmente, a atriz está solteira.

Jennifer Aninston em The Last Of Us II. (Reprodução/Max)

Segunda temporada de "The Last of Us"

Inspirada no premiado jogo homônimo, a série The Last of Us está com sua segunda temporada em exibição, com novos episódios lançados semanalmente aos domingos, às 22h, na HBO e no serviço de streaming Max.

A nova fase adapta a trama do jogo The Last of Us Part II, lançado em 2020, e se passa cinco anos após os eventos da primeira temporada. Nesta etapa, a narrativa acompanha duas protagonistas em uma América devastada por uma epidemia: Ellie, movida por vingança após uma tragédia pessoal, e Abby, uma soldada envolvida em conflitos entre facções rivais.

O elenco da nova temporada conta com os retornos de Bella Ramsey e Pedro Pascal, além das adições de nomes como Kaitlyn Dever (Fora de Série), Young Mazino (Treta), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), Isabela Merced (Dora, a Aventureira), Jeffrey Wright (Ficção Americana) e Tati Gabrielle (Você).