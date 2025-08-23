Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jeferson Tenório denuncia censura após ter perfil com 80 mil seguidores desativado no Instagram

Estadão Conteúdo

O escritor Jeferson Tenório acusa a Meta, empresa que administra o Instagram, de censura. O autor teve o perfil com mais de 80 mil seguidores banido da rede social - segundo ele, sem qualquer explicação. Tenório atribui a desativação de seu perfil a um movimento mais amplo de repressão a personalidades progressistas na internet.

O Estadão questionou a Meta sobre o motivo do banimento. Também perguntou se há algum critério ideológico na moderação das contas. E deixou espaço aberto para manifestação.

A Companhia das Letras, que publica os livros do autor, divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais. A editora afirmou que a exclusão do perfil de Tenório "parece ser uma tentativa de silenciamento".

Autor dos livros O Avesso da Pele, Estela sem Deus e De Onde Eles Vêm, Tenório vem denunciando o caso em um novo perfil. A conta reserva tem 7,6 mil seguidores.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o escritor afirma que tentou entrar em contato com a Meta, mas não conseguiu informações. Ele está há mais de um mês sem acesso ao perfil, mas só trouxe o caso a público nesta semana.

"No primeiro momento, achei que a minha conta havia sido hackeada, mas depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta sob alegação de que não se enquadrava nas diretrizes da plataforma", narrou Tenório.

O escritório FFM Advogados, que representa o autor, informou que vai acionar a Meta judicialmente.

"Vamos adotar todas as medidas cabíveis para responsabilizar a empresa, uma vez que a exclusão arbitrária reduz drasticamente o alcance do trabalho de Tenório, prejudicando sua atuação como escritor, educador e figura pública. Trata-se de uma grave violação à liberdade de expressão e ao direito à comunicação", informou, em nota, o escritório. 'É impossível escrever um livro sem material biográfico', diz Jeferson Tenório

Não é a primeira vez que o autor denuncia censura. Em 2021, O Avesso da Pele, romance vencedor do Prêmio Jabuti, foi recolhido de escolas do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Goiás.

A obra faz parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). As instituições de ensino alegaram que havia "expressões impróprias" para menores de 18 anos.

Decisões da Justiça obrigaram as escolas a colocar o livro de volta na grade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA

Jeferson Tenório

Instagram

perfil

desativação

censura

denúncia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LUTO

Morre Miguel Proença, pianista e ex-presidente da Funarte, aos 86 anos

A causa da morte do pianista não foi divulgada

23.08.25 15h57

EXCLUSIVO FESTIVAL DE GRAMADO

Bella Campos cita Dira Paes e deixa convite ao público de Belém para assistir ao novo longa

No longa 'Cinco Tipos de Medo', atriz vive Marlene, uma personagem marcada pela luta e pela esperança.

23.08.25 13h58

RECEPÇÃO CALOROSA

Pela primeira vez em Belém, escritora Socorro Acioli é destaque no último dia da Feira do Livro

Sessão de autógrafos atraiu leitores interessados nos bastidores da produção literária da autora

22.08.25 22h57

É DO PARÁ!

'Boiuna' recebe prêmios de Melhor Atriz, Direção e Fotografia em Gramado

A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (22)

22.08.25 22h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Grupo Nosso Tom celebra 25 anos com o público em show na rua, no centro de Belém

Festa com muito pagode e samba vai ser na avenida Braz de Aguiar, a partir das 9h deste domingo (24)

23.08.25 8h00

POLÊMICA

Luan Pereira se pronuncia sobre briga com Dado Dolabella: 'Ele não tem histórico agradável'

Confusão envolvendo ciúmes de Wanessa Camargo movimentou os bastidores da atração da TV Globo

23.08.25 16h06

'ESTOU MUITO BEM'

Wanessa Camargo nega agressão de Dado Dolabella e explica crise de ciúmes com Luan Pereira; veja

Após boatos de agressão durante confraternização com participantes do Dança dos Famosos, cantora se pronunciou sobre polêmica

23.08.25 0h15

reação

Menções a 'Bolsonaro ladrão' disparam no X após novas revelações da PF

Entre esta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, foram 241 mil menções ao termo na rede social

22.08.25 15h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda