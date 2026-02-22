Capa Jornal Amazônia
Cultura

Janja recebe presente de Jin, do BTS, durante visita oficial à Coreia do Sul

Primeira-dama acompanha agenda do presidente Lula no país asiático; cantor enviou gin autografado criado por ele

Hannah Franco
fonte

Janja recebe presente de Jin, do BTS (Reprodução;/Instagram)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, recebeu um presente especial durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Coreia do Sul, neste domingo (22). Integrante do grupo sul-coreano BTS, o cantor Jin enviou à brasileira uma garrafa de gin autografada.

O presente foi entregue pelo chef sul-coreano Baek Jong-won, que afirmou ter sido procurado pelo artista para repassar a lembrança. A bebida pertence à marca IGIN, criada por Jin em colaboração com o cozinheiro.

“Ele assinou este gin, que foi criado pelo próprio Jin, e pediu para que eu o entregasse à senhora como um presente em nome dele”, afirmou Baek durante o encontro.

A entrega ocorreu durante compromissos oficiais que integram a agenda do presidente Lula no país asiático. A visita acontece a convite do governo sul-coreano e inclui encontros institucionais e atividades de aproximação cultural.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Baek Jong-won afirmou estar feliz em conhecer a primeira-dama brasileira e elogiou as ações sociais desenvolvidas por ela. Janja agradeceu o gesto e destacou o carinho dos fãs brasileiros pelo grupo.

O BTS tem forte base de admiradores no Brasil e deve retornar ao país em outubro, dentro da turnê mundial do grupo.

bts

janja
Cultura
