Jane di Castro, que está na reprise da novela "A Força do Querer", morre aos 73 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira (23) no Rio de Janeiro, a atriz e cantora Jane di Castro, 73 anos. Segundo informações da coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, ela estava internada no Hospital de Ipanema, Zona Sul do Rio, onde se tratava de um câncer.

Jane está no ar, na reprise da novela "A Força do Querer", na TV Globo. e além de atriz e cantota também era artística performática e defensora da causa LGBTQIA+ .

Nascida e criada em Osvaldo Cruz, desde 2001, ela tinha um salão de beleza perto do Copacabana Palace.

Durante dez anos, a artista estrelou o espetáculo "Divinas Divas", ao lado de Rogéria, Divina Valéria, Camille K, Eloína dos Leopardos, Marquesa, Brigitte de Búzios e Fujika de Halliday.

O jornal carioca Extra destaca ainda que, ao longo da carreira, foi dirigida por Ney Latorraca, Bibi Ferreira, Miguel Falabella e fez o documentário de Leandra Leal.