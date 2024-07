Jamie Foxx revela que problema de saúde o deixou 'fora do ar por 20 dias'

O astro de Hollywood Jamie Foxx deu alguns detalhes sobre o problema de saúde que o deixou quatro meses internado em um hospital. Segundo o ator, tudo começou com uma simples dor de cabeça.

"No dia 11 de abril do ano passado, eu tive uma dor de cabeça pesada. Pedi pro meu assistente um Advil. E fiquei fora do ar por 20 dias. Não me lembro de nada", afirmou o ator.

A declaração rara de Jamie, que não costuma dar detalhes sobre sua internação, foi registrada em um vídeo publicado pela Dra Brenda Combs, no TikTok.

Ainda no vídeo, Foxx comenta que teria uma consulta com um médico e que seria acompanhado da irmã e da filha. Um outro profissional de saúde surge e sugere que o ator teria um problema "na cabeça".

No entanto, ao perceber que estava sendo filmado, o astro diz que “não continuaria a falar para a câmera”.

Relembre o caso

O problema de saúde de Jamie Foxx ocorreu em 11 de abril de 2023, durante as filmagens do longa "Back in action". Na época, a filha do ator, Corinne, explicou nas redes sociais que seu pai estava tratando "complicações médicas" e que "graças ao rápido atendimento, ele já está se recuperando", escreveu na postagem, e em seguida pediu aos seguidores orações e privacidade para Foxx neste período.