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James Cameron e Disney são processados por uso de imagem de atriz em 'Avatar', revela revista

Ação movida pela atriz Q'orianka Kilcher acusa o diretor de mandar designers usarem fotografia sua da adolescência para a Na'vi

Estadão Conteúdo
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Diretor de Avatar, que passou 10 anos no topo, lançara a sequência do longa em 2021 (REUTERS/ Fernando Donasci)

Com uma bilheteria mundial de mais de US$ 6,7 bilhões (R$ 33 bilhões na cotação atual), a franquia Avatar se tornou alvo de um processo de uso indevido de imagem. A atriz Q'orianka Kilcher (A Vida de Chuck), 36, entrou com uma ação contra o diretor James Cameron e a Disney, afirmando que a franquia usou, sem sua autorização, suas características físicas para a criação de Neytiri (Zoe Saldaña), uma das protagonistas da saga.

De acordo com a Variety, a ação movida por Kilcher acusa Cameron de mandar os designers de Avatar usarem uma fotografia sua aos 14 anos, pouco depois de ela estrelar O Novo Mundo, de Terrence Malick, para criar a Na'vi. "A acusadora nunca permitiu o réu a usar sua imagem, nem em Avatar, nem em qualquer produto relacionado ou promoção", diz o processo obtido pela revista.

Além de Cameron e Disney, a atriz também incluiu a Lightstorm Entertainment, selo do cineasta, e diversos estúdios de computação gráfica no processo.

"O que Cameron fez não foi se inspirar, foi explorar", afirmou o advogado de Kilcher, Arnold P. Peter. "Ele pegou as características faciais biométricas únicas de uma garota indígena de 14 anos, a inseriu num processo industrial de produção e arrecadou bilhões de dólares sem nunca pedir permissão. Isso não é cinema. Isso é roubo."

Kilcher afirma que encontrou com Cameron meses depois do lançamento de Avatar, que aconteceu em 2009, em um evento beneficente e foi convidada a seu escritório. Uma semana depois, o cineasta não compareceu ao encontro, mas um de seus funcionários lhe deu um rascunho desenhado pelo diretor com um recado que dizia "sua beleza foi minha primeira inspiração para Neytiri. Pena que você estava filmando outra coisa. Trabalharemos juntos em outra oportunidade".

A atriz afirmou que, em um primeiro momento, achou que o rascunho era uma referência branda ao seu ativismo, dizendo que a franquia abriu os olhos do público para questões ecológicas, reforçando que ela própria foi conquistada pela temática do filme. "Nunca imaginaria que alguém em que eu confiava iria usar meu rosto sistematicamente como parte de um processo elaborado de design e integrá-lo a uma linha de produção sem meu conhecimento ou consentimento. Isso ultrapassa um limite importante", disse Kilcher à revista.

"É extremamente perturbador saber que meu rosto, como uma menina de 14 anos, foi usado (...) para ajudar na criação de um produto comercial que gerou enorme valor para a Disney e para Cameron", seguiu.

O processo afirma que Kilcher só descobriu sobre o uso de sua imagem em 2025, quando assistiu a um vídeo em que Cameron afirmou usar uma fotografia sua publicada pelo Los Angeles Times. "Na verdade, o rosto de Neytiri é o rosto dela. Ela tinha um rosto muito interessante."

O processo pede indenização por uso indevido de imagem, participação em lucros atribuíveis à imagem da atriz em peças publicitárias, medida cautelar para encerrar o uso de sua aparência e admissão pública de Cameron.

Os três filmes da franquia Avatar estão disponíveis para streaming no Disney+.

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Palavras-chave

CINEMA/AVATAR/Q'ORIANKA KILCHER/JAMES CAMERON/DISNEY/PROCESSO
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