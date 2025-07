Jairzinho fará show em homenagem aos 60 anos da parceria de Jair Rodrigues e Elis Regina

Jair Oliveira, o Jairzinho, esteve nesta sexta-feira, 11, no programa Encontro, na Globo, e anunciou que pretende trazer para o Brasil o show comemorativo de 60 anos de Dois na Bossa. O disco ao vivo, lançado em 1965 por seu pai, Jair Rodrigues, e Elis Regina, além da banda Jongo Trio, foi o primeiro do Brasil a vender 1 milhão de cópias.

O primeiro show já está marcado para o dia 13 de setembro em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, onde Jair vive atualmente com a mulher, a atriz Tania Khalill, e as duas filhas do casal. Ele vai entoar os clássicos em parceria com a cantora Liz Rosa no teatro Amaturo no Broward Center of Performance Arts.

"Decidi montar um show com aquele repertório, com aquela vibração. Depois a gente vai rodar, provavelmente vai ter participação também da minha irmã a cantora Luciana Mello e de outras pessoas. Para homenagear esses dois gigantes da música brasileira que deixaram um legado lindo", declarou o músico.

A ideia é mesclar o repertório das três versões do disco, incluindo músicas como Arrastão e Upa, Neguinho. Em outubro, Jair Oliveira vem ao Brasil para um show de seu projeto infantil, o Grandes Pequeninos, e também pretende aproveitar para fazer por aqui o show em homenagem ao legado do pai.