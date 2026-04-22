Jack Quaid, de 'The Boys', se casa com colega de elenco na Austrália

Jack Quaid, que interpreta Hughie Campbell em The Boys, se casou com a noiva, a também atriz Claudia Doumit, que vive a vilã Victoria Neuman na mesma série. Os dois selaram a união em cerimônia realizada em Braidwood, na Austrália, segundo informações divulgadas pelo jornal The Daily Telegraph.

A publicação relata que a cerimônia foi discreta, e contou com a presença dos pais do ator - Meg Ryan e Dennis Quaid -, além de amigos como Alec Baldwin e Tom Hanks e colegas de elenco do seriado, entre eles Karl Urban, Colby Minifie e Nathan Mitchell.

Jack e Claudia se conheceram nos bastidores de The Boys e começaram a se envolver em junho de 2022, segundo relatos. Desde então, os dois mantêm o relacionamento de forma discreta e longe dos holofotes, mas formalizaram o namoro quando começaram a aparecer juntos em eventos públicos nos anos seguintes.

The Boys está atualmente em sua quinta e última temporada, no ar no Prime Video. "A série nunca foi sutil, e foi política desde o início", comentou ao Estadão o criador Eric Kripke. Nós só refletimos o que estamos vendo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Não só na direita, mas em todo o espectro político."