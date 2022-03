Iza pode estar grávida do primeiro filho, diz site

Parece que vem bebê por aí! Segundo informações do portal de notícias Extra, a cantora Iza está à espera do seu primeiro filho com o marido, o produtor musical Sérgio Santos. De acordo com informações dadas por pessoas próximas à cantora, ela teria descoberto a gravidez após chegar de uma viagem que o casal fez para Maldivas.

"Ela não vai falar agora, está no início. Mas vai ter um bebê", garante uma fonte.

Alguns rumores sobre o assunto já tinham aparecido quando a cantora esteve no ensaio de bateria da Imperatriz Leopoldinense, na semana passada. Muitos observaram uma barriga mais avantajada na artista e desde então começaram as suposições.

Iza já havia dito que gostaria de ser mãe. Em uma entrevista à revista Caras, a carioca disse que a maternidade era um sonho dela:

"A maternidade sempre foi um sonho pra mim. Eu sou louca por criança e o Sérgio também. E nós somos apaixonados pela ideia de ter uma família. Então, a gente pensa, sim, em abrir esta fábrica de filhos em breve e a gente não quer só um, não!", disse.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)