Iza e Ivete Sangalo são atrações confirmadas no Rock In Rio 2022

A organização do Rock in Rio anunciou nesta quinta, 19, duas estrelas do pop brasileiro para a edição do ano que vem. Iza faz sua estreia no espaço e abre a noite do dia 4 de setembro. E 11 de setembro será dia de Ivete Sangalo. Na mesma noite de Iza se apresentam os internacionais Justin Bieber e Demi Lovato.

Já para a noite do metal, no dia 2 de setembro de 2022, o Palco Mundo será ocupado por Iron Maiden (que vai lançar, em 3 de setembro, seu 17º trabalho de estúdio, chamado Senjutsu), como headliner, o metal progressivo do Dream Theater, o thrash do Megadeth e Sepultura, que se apresentará com a Orquestra Sinfônica Brasileira.