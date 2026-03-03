Capa Jornal Amazônia
Ivete Sangalo recebe alta e tranquiliza fãs: 'Já estou em casa'

Ivete realizou a cirurgia no domingo, 1º, após sofrer uma queda em casa

Estadão Conteúdo
fonte

A cantora tranquilizou os fãs dizendo que agora passa bem. (Foto: Reprodução/ Instagram | @ivetesangalo)

A cantora Ivete Sangalo tranquilizou os fãs nesta terça, 3, e contou que recebeu alta após realizar uma cirurgia no rosto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a cantora, ela já está em Salvador.

"Já estou em casa", disse. "Vocês sabem que eu tenho que descansar. Passei esses dias longe do celular, que também era uma recomendação. Voltei para o celular, aí começou o quê? Fogo. Estou vendo as coisas do Clareou", completou ela, falando sobre os próximos shows que irá fazer, marcados para abril.

Ivete realizou a cirurgia no domingo, 1º, após sofrer uma queda em casa e quebrar dois ossos na altura da maçã do rosto. A cantora foi diagnosticada com síndrome vasovagal, uma predisposição a desmaios. "É uma queda de pressão em virtude de estresse, de trabalho. Acho que foi por conta do carnaval", detalhou em um vídeo publicado na segunda, 2.

O que aconteceu com Ivete Sangalo

A queda sofrida por Ivete causou ferimentos no rosto e a levou para o hospital. No dia seguinte, a cantora postou um vídeo em sua rede social alegando que o desmaio foi decorrente de desidratação. "Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro." Em uma das idas ao banheiro, a cantora desmaiou e caiu.

Ivete foi socorrida e ficou internada no Hospital Aliança, em Salvador, mas recebeu alta no dia seguinte. "Estou ótima, já tive alta. Os médicos chegaram à conclusão de que tive um vasovagal. Um desmaio, no meu caso, por causa da desidratação que tive em função de uma super diarreia. Supõe-se que foi uma virose, porque agora já estou bem. Posso ter comido algo estragado, mas não sei, difícil determinar", explicou a artista.

Síndrome vasovagal

Segundo Ivete, após o ocorrido, ela teria descoberto essa predisposição ao desmaio. A síndrome vasovagal é uma causa comum de desmaio relacionada à ativação do nervo vago, parte do sistema nervoso parassimpático. Quando ativado, há queda brusca da frequência cardíaca e da pressão arterial. A síndrome pode ser provocada por exposição excessiva ao calor, ficar muito tempo em pé, dor ou estresse emocional.

Ivete é uma das cantoras brasileiras mais requisitadas para animar o carnaval de rua e, neste ano, cumpriu uma agenda recheada de shows e apresentações.

Cirurgia anunciada durante show em SP

Ela anunciou a cirurgia durante um show, sábado, 28, no Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, no Ibirapuera, após se referir à queda que havia sofrido. Ela disse que havia conversado com seu médico e que a cirurgia seria na manhã deste domingo. "Vai dar tudo certo porque, quem vai estar comigo? Deus", disse.

Ivete também comentou que encara o momento como um aprendizado pessoal. "Acredito que Deus jamais escreveria isso para mim se não fosse para tirar uma lição maravilhosa e positiva dessa história. Então, eu tinha que estar aqui, é o meu dever com Deus. E eu vim com o olho roxo mesmo porque eu sou bonita demais. O que um olho roxo faria comigo? Nada", afirmou.

As duas apresentações de Ivete em São Paulo fizeram parte da turnê Canções de Esperança, do Coro do Tabernáculo, que tem sede em Utah, nos Estados Unidos.

Ivete Clareou 2026

Os problemas de saúde e a anunciada cirurgia acontecem no momento em que Ivete Sangalo está prestes a iniciar uma maratona de shows pelo País, no Ivete Clareou 2026. Do dia 4 de abril a 12 de dezembro, ela realiza shows em Florianópolis (SC), Recife (PE), Rio (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Salvador (BA), além de Ribeirão Preto e Campinas, no interior paulista.

Em agosto de 2022, a cantora passou por uma cirurgia bem-sucedida no braço esquerdo após sofrer uma fratura no punho enquanto esquiava no Chile. A artista, que recebeu uma placa de titânio no osso fraturado, compartilhou a recuperação nas redes sociais, mostrando o braço engessado e agradecendo à equipe médica do Hospital Aliança, em Salvador.

