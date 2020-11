Ivete Sangalo pensou em parar de cantar quando teve o primeiro filho

Ivete Sangalo participou de um bate-papo no canal do Marcos Mion, no youtube, nesta terça-feira (11) e surpreendeu o público com a declaração de que pensou em parar de cantar após ter o primeiro filho, Marcelo, há 11 anos.

“Eu quis parar! Eu estava amamentando. Ele nasceu de sexta pra sábado, de madrugadinha, eu passei a noite agarrada nele e lembro que a enfermeira falou: ‘você pode botar ele no berço, você precisa dormir’, eu disse: ‘não! Eu fico aqui com ele e você me ajuda’”.

“Fiquei no quarto com o Dito vigiando o tempo todo, porque eu ficava com ele no colo, nunca esqueço. Lembro de chamar Daniel e falar: ‘papai, eu não quero, quero acabar com tudo hoje’”, recordou.