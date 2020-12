Ivete Sangalo foi a homenageada do Troféu Mário Lago 2020

Ivete Sanagalo se emocionou no palco do Domingo do Faustão, no último domingo (27) durante a premiação do Troféu Mário Lago 2020 e agradeceu por ter seus 25 anos de carreira reconhecidos pelo programa. Assim que deixou o estúdio, com o prêmio nas mãos, a baiana conversou com o Gshow sobre ter sido escolhida este ano.

"Coleciono domingos especiais aqui no Domingão do Faustão. Saber quantas pessoas incríveis passaram por aqui e foram agraciadas com essa homenagem... Sou muito grata! Quero agradecer aos meus fãs e a todos que torcem por mim e respeitam a minha trajetória", agradeceu.