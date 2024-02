Ivete Sangalo desce de trio elétrico e canta com foliões em Salvador: ‘Precisava desse abraço’

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu o público no último dia do Carnaval de Salvador, na terça-feira (13). Ao som de ‘Pipoca’, a cantora deixou o trio 'Bloco Coruja', subiu nos ombros de seu segurança e se juntou à multidão.

VEJA MAIS

“Eu precisava desse abraço”, disse ela. O momento ocorreu após uma série de incidentes no seu trio elétrico no sábado (10) e na última segunda-feira (12), incluindo vazamento de gás e quebra de equipamentos. Na ocasião, Veveta chegou a mencionar a possibilidade de se despedir do carnaval.

“Ontem falei no Carnaval sobre algumas transformações que a minha vida e a minha cabeça vem passando. Recebi muitas mensagens de carinho e de fato quero dizer a vocês, a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, eu não sei nem como conjuga esse verbo”, acrescentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)