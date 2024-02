Tubo de gás carbônico explode durante show de Ivete Sangalo em Salvador e deixa duas pessoas feridas

Mais um acontecimento seguiu o trio da Ivete Sangalo no circuito Dodô, nesta segunda-feira (12). Duas pessoas ficaram feridas após um tubo de gás carbônico explodir durante o desfile da cantora, na Barra/Ondina, em Salvador (BA). As vítimas tiveram ferimentos leves, no braço e no olho, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e passam bem.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que Ivete Sangalo fala do susto que tomou após a explosão e muita fumaça em cima do trio.

"Que susto da p****. Pensei que era a caverna do dragão, Deus o livre. Pense que eu estou toda cagada", disse a cantora.

Depois do ocorrido, a artista pediu para a equipe que todo o gás carbônico fosse liberado e recomeçou a apresentação com participação de Gloria Groove. Minutos depois, o desfile voltou a ser paralisado.

A assessoria de Ivete Sangalo informou que, devido o ocorrido e por motivos de segurança, a equipe preferiu evacuar o trio por segurança e a cantora seguiu percurso até o final.

Em nota, o Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) informou que apesar de cuidar da vistoria prévia e fiscalização dos trios antes e durante os circuitos, "incidentes com a mecânica e a estrutura dos veículos podem ocorrer de forma inesperada, mesmo com todos os itens de segurança vistoriados".