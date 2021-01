Ivete Sangalo compartilha intimidade com a família; confira

Ivete Sangalo dividiu com os fãs, na tarde desta quarta-feira (6) um momento descontraído com a família. A cantora aparece com roupas despojadas, sem maquiagem e com o violão na mão. A artista canta uma canção, enquanto as duas filhas brincam na areia. Na cena também está a tia da cantora, Sônia.

"Respeita essa plateia, essa vovó Sônia , essa tarde tão linda, e todo amor que está em tudo ao meu redor. Agradecer adoça minha boca e alma. Obrigada, meu Deus", disse a artista sobre o registro.