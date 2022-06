Itaú Cultural faz live com Ailton Krenak e Leda Maria Martins sobre ancestralidades

O Itaú Cultural realiza na quarta-feira (22), a partir das 17h, em seu canal no Youtube www.youtube/itaucultural, a live Ancestralidades Negras e Indígenas em Diálogo. Marcando o lançamento da Revista do Observatório 32, que, nesta edição traz a temática Perspectivas das Ancestralidades no Fazer Cultural, o encontro conta com a participação do líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak e da poeta, ensaísta e dramaturga Leda Maria Martins.

Krenak e Leda debatem assuntos abordados de forma ampla na revista, como as marcas profundas das desigualdades de renda e de raça no Brasil, a forma como essas diferenças impactam os setores culturais e artísticos no país e a mobilização dos movimentos negros e indígenas para estarem cada vez mais representados. A mediação é da escritora Ana Maria Gonçalves, integrante do conselho da plataforma Ancestralidades.

Tanto esta edição da revista, quanto a live acontecem em sinergia com Ancestralidades https://www.ancestralidades.org.br, lançada em novembro de 2021 em parceria entre o Itaú Cultural e a Fundação Tide Setubal. Neste ambiente digital, voltado às heranças culturais do país, estão verbetes e textos reflexivos sobre o tema.