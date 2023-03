Ismaelino Pinto recebe Aldrin Figueiredo no ‘Mangueirosamente’ em bate-papo sobre bairros de Belém

A segunda temporada do videocast Mangueirosamente segue a todo vapor, o jornalista paraense Ismaelino Pinto convidou esta semana, o historiador Aldrin Figueiredo para um bate-papo especial sobre os bairros de Belém. A conversa flui sobre a história dos bairros, a origem dos nomes e a identificação afetiva da sociedade com a história. O conteúdo fica disponível nesta sexta-feira (31), a partir das 19h na plataforma Libplay do oliberal.com e pelo youtube do Grupo Liberal.

Para o jornalista a apresentador Ismaelino Pinto, foi fantástico poder contar curiosidades sobre lugares tão icônicos de Belém. “Vamos descobrir, por exemplo, que a Praça da República era um cemitério popular, onde pessoas de baixa renda eram enterradas”, contou. O jornalista também expôs uma curiosidade acerca do nome do bairro Umarizal, que deriva de uma árvore chama de Umarizeiro.

Ismaelino também relembrou as curiosidades sobre bairros como a cidade velha, que chegou como o primeiro bairro da capital paraense. “Antigamente nessas áreas se via apenas um grande igarapé e hoje tudo virou história”. O convidado do programa, historiador Aldrin Figueiredo, disse que é de extrema importância um programa que se com as memórias e identidade do seu povo.

Aldrin destacou como é incrível poder fazer essa conexão entre passado e presente. “Falamos sobre os principais bairros de Belém, suas origens, a população que residia, nome das ruas. É uma relação entre memória e história. É muito importante termos hoje na mídia essa preocupação com a história”, afirmou o historiador.

O historiador ressaltou ainda que pensar na história é pensar também na ancestralidade. “É pensar no modo de vida daquela região, na relação de sociabilidade e vizinhança, de ser e estar em um local”, concluiu.

Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará. O videocast “Mangueirosamente”, tem um formato de bate-papo para falar sobre os principais assuntos culturais de Belém do Pará e suas memórias.

