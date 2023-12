Isis Valverde recicla look de R$ 10 mil de première em noite de Natal

A atriz Isis Valverde reciclou para a noite de Natal (24), um look usado em agosto deste ano, na premiére de Ângela, filme que estrelou como protagonista. O destaque do conjunto vai para a calça da grife Stella McCartney, avaliada em mais de R$ 10 mil, com um detalhe vazado na cintura e aplicações de cristais.

Na época, Isis explicou que a barra da peça estava mais longa do que o recomendado. “Não deu tempo de fazer”, disse a atriz.



Quem compartilhou os cliques natalinos foi o noivo da atriz, Marcus Buaiz. Para a ocasião ele usou uma camisa cinza, com calça preta e tênis. “Feliz Natal para todas as famílias. Que o espírito natalino esteja presente e o amor prevaleça sempre”, desejou ele na legenda.Já Isis só compartilhou um vídeo das comidas natalinas, sem mais registros.

