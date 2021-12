Isis Valverde e Marquezine quase foram a nova 'Supergirl' em filme da DC Comics

Três semanas após informações vazadas revelarem que a atriz Bruna Marquezine quase foi a nova 'Supergirl' no novo longa da DC Comics, chega a notícia de que outra brasileira também teria participado das seletivas e não ganhou o papel por conta do fechamento das fronteiras sanitárias. Trata-se de Isis Valverde. As informações foram divulgadas pela colunista de fofocas do O Globo, Patrícia Kogut.

Assim como aconteceu com Marquezine, Isis também foi chamada para ir ao Reino Unido fazer interpretação das falas, mas, com a pandemia e o fechamento das fronteiras, o teste presencial não foi possível e o papel acabou ficando com Sasha Calle.

VEJA MAIS

A verdade é que não vai ser dessa vez que os brasileiros verão uma nativa no papel da kryptoniana. O filme tem estreia prevista para novembro de 2022. Em The Flash, Maribel Verdú (O Labirinto do Fauno) será Nora Allen, e Ron Livingston (Invocação do Mal) será Henry Allen, respectivamente mãe e pai do super-herói. Ben Affleck, que viveu o Cavaleiro das Trevas em Batman vs Superman nas duas versões de Liga da Justiça, também tem seu retorno confirmado, assim como Michael Keaton, que foi Bruce Wayne em Batman (1989) e Batman: O Retorno (1992).