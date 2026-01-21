Isis Valverde é indicada como pior atriz coadjuvante ao Framboesa de Ouro 2026
Os vencedores serão conhecidos no dia 14 de março
Um dos momentos anuais mais aguardados pelos críticos de cinema mundial é a lista de indicações ao Prêmio Framboesa de Ouro, que seleciona as piores atuações e produções cinematográficas. Neste ano, as indicações foram realizadas nesta quarta-feira (21) e, para a surpresa de muitos, o nome de Isis Valverde foi indicado à categoria de “Pior Atriz Coadjuvante” pelo filme "Código Alarum".
A atuação de Isis marcou sua estreia em Hollywood, mas segundo a opinião de profissionais, a atriz deixou a desejar nas cenas, por isso seu nome começou a circular pela web como uma possível indicada à premiação. A brasileira concorrerá com: Anna Chlumsky ("Duro de casar"); Ema Horvath ("Os Estranhos: Capítulo 2"); Scarlet Rose Stallone ("Terra de Pistoleiros") e Kacey Rohl ("Star Trek: Seção 31").
Confira a lista de todos os indicados ao Framboesa de Ouro 2026:
-
Pior filme
The Electric State
Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes
Branca de Neve
Star Trek: Seção 31
Guerra dos Mundos
-
Pior ator
Dave Bautista ("Nas Terras Perdidas")
Ice Cube ("Guerra dos Mundos")
Scott Eastwood ("Código Alarum")
Jared Leto ("Tron: Ares")
Abel “The Weeknd” Tesfaye ("Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes")
-
Pior atriz
Ariana DeBose ("Amor bandido")
Milla Jovovich ("Nas Terras Perdidas")
Natalie Portman ("A Fonte da Juventude")
Rebel Wilson ("Duro de casar")
Michelle Yeoh ("Star Trek: Seção 31")
-
Pior ator coadjuvante
Todos os sete anões ("Branca de Neve")
Nicolas Cage ("Terra de Pistoleiros")
Stephen Dorff ("Duro de casar")
Greg Kinnear ("Off the Grid")
Sylvester Stallone ("Código Alarum")
-
Pior atriz coadjuvante
Anna Chlumsky ("Duro de casar")
Ema Horvath ("Os Estranhos: Capítulo 2")
Scarlet Rose Stallone ("Terra de Pistoleiros")
Kacey Rohl ("Star Trek: Seção 31")
Isis Valverde ("Código Alarum")
(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)
