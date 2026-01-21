Isis Valverde é indicada como pior atriz coadjuvante ao Framboesa de Ouro 2026

Um dos momentos anuais mais aguardados pelos críticos de cinema mundial é a lista de indicações ao Prêmio Framboesa de Ouro, que seleciona as piores atuações e produções cinematográficas. Neste ano, as indicações foram realizadas nesta quarta-feira (21) e, para a surpresa de muitos, o nome de Isis Valverde foi indicado à categoria de “Pior Atriz Coadjuvante” pelo filme "Código Alarum".

A atuação de Isis marcou sua estreia em Hollywood, mas segundo a opinião de profissionais, a atriz deixou a desejar nas cenas, por isso seu nome começou a circular pela web como uma possível indicada à premiação. A brasileira concorrerá com: Anna Chlumsky ("Duro de casar"); Ema Horvath ("Os Estranhos: Capítulo 2"); Scarlet Rose Stallone ("Terra de Pistoleiros") e Kacey Rohl ("Star Trek: Seção 31").

VEJA MAIS

Confira a lista de todos os indicados ao Framboesa de Ouro 2026:

Pior filme

The Electric State

Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes

Branca de Neve

Star Trek: Seção 31

Guerra dos Mundos

Pior ator

Dave Bautista ("Nas Terras Perdidas")

Ice Cube ("Guerra dos Mundos")

Scott Eastwood ("Código Alarum")

Jared Leto ("Tron: Ares")

Abel “The Weeknd” Tesfaye ("Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes")

Pior atriz

Ariana DeBose ("Amor bandido")

Milla Jovovich ("Nas Terras Perdidas")

Natalie Portman ("A Fonte da Juventude")

Rebel Wilson ("Duro de casar")

Michelle Yeoh ("Star Trek: Seção 31")

Pior ator coadjuvante

Todos os sete anões ("Branca de Neve")

Nicolas Cage ("Terra de Pistoleiros")

Stephen Dorff ("Duro de casar")

Greg Kinnear ("Off the Grid")

Sylvester Stallone ("Código Alarum")

Pior atriz coadjuvante

Anna Chlumsky ("Duro de casar")

Ema Horvath ("Os Estranhos: Capítulo 2")

Scarlet Rose Stallone ("Terra de Pistoleiros")

Kacey Rohl ("Star Trek: Seção 31")

Isis Valverde ("Código Alarum")

(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)