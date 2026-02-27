Iron Maiden e Megadeth se unem em turnê na Oceania
Até o momento, cinco datas foram confirmadas
Iron Maiden e Megadeth anunciaram uma turnê conjunta. Os britânicos realizam a série de shows Run For Your Lives, que na Austrália e Nova Zelândia terá a companhia da banda de Dave Mustaine.
Até o momento, cinco datas foram confirmadas. Durante o mês de novembro de 2026, as bandas excursionarão juntas.
O Megadeth embarca em sua última turnê. Com álbum final já lançado, o grupo prepara seu encerramento, mesmo que ainda sem data exata.
Já turnê da Donzela de Ferro passa pelo Brasil em outubro. Nos dias 25 e 27, o Allianz Parque, localizado em São Paulo, recebe as apresentações da banda.
No trecho nacional, o grupo será acompanhado pelo Alter Bridge. Formada por Mark Tremonti, Brian Marshall e Scott Phillips, a banda ainda conta com Myles Kennedy, músico que também faz parte de projeto com Slash, do Guns N' Roses.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA