Irmã de Rodolffo, do ‘BBB 21’, diz não aprovar affair do sertanejo com Karol Conká

A dança agarradinha de Karol Conká e Rodolffo, na festa do líder Arthur na última quarta-feira (10), deu o que falar fora do reality show, principalmente porque a rapper chegou a afirmar que tem interesse no sertanejo.

Durante a manhã de hoje (11), a irmã do cantor, Izabella Rios, se pronunciou dizendo que não aprova um possível affair entre Rodolffo e a artista. "Eu não shippo", escreveu ela nos stories do Instagram.

"Gente, primeira, bom dia! Segundo, acordei com meu telefone aqui bombardeado de mensagens dizendo que Conká vai para cima de Rodolffo. Não vou deixar não, gente, não vou deixar! Isso aí nós não vamos aceitar, até então ela tá ali 'bronhando' a mente dele, nós estamos aqui calados, agora ir pra cima dele não", disparou Izabella.

"Venho aqui convocar vocês para uma corrente de oração de imediato! Nós não vamos aceitar isso não! O Caio vive falando lá dentro que não pode nem olhar pra uma mulher que a Waléria entra lá com os dois pés, pois eu também entro, não tem Boninho que me segure, vai não, gente, fiquem tranquilos", acrescentou a irmã do sertanejo.

O “rolo” de Conká com Bill, conhecido como Arcrebiano, gerou bastante polêmica. A rapper chegou a ser apontada como assediadora por ter insistido em beijá-lo a força durante a festa. Depois de ficar com o modelo e perceber que ele estava se afastando, Karol o acusou de ter se envolvido com ela por ‘interesse’ e criticou o beijo dele.