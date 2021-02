Karol Conká demonstra interesse em Rodolffo e web alerta: ‘Próxima vítima’

Na festa do líder Arthur, que ocorreu nessa quarta-feira (10), Karol Conká e Rodolffo se aproximaram e chegaram até a dançar juntos. Depois, em conversa com Lumena e Fiuk, Karol confessou interesse no cantor sertanejo.

"Ali rolaria", disse, apontando para o goiano.

Rapidamente a web lembrou do envolvimento da cantora curitibana com o último eliminado, o modelo Arcrebiano.

Karol causou polêmica por insistir no "rolo" com Bill, como também é conhecido Arcrebiano, e chegou a ser acusada de assédio em uma das ocasiões. Depois de ficar com o modelo e perceber que ele estava se afastando, Conká o acusou de ter se aproximado dela por "interesse", criticou o beijo dele e colocou a casa contra o participante, após criar uma situação com Carla Diaz. Ele foi para o paredão indicado pelos demais brothers com nove votos.

Após a saída de Bill, repercutiu o sorriso dele, que na casa aparecia abalado, ao se afastar de Karol, que também foi acusada de abuso psicológica na internet. Diante disso, internautas resolveram alertar Rodolffo:

Já consigo imaginar todo o roteiro dessa relação na cabeça psicotica da Kobra.



FOGE RODOLFFO!!!!!! #bbb21 pic.twitter.com/dfhMNlrDl0 — Gvrkin (@gvrkin) February 11, 2021

Já tô vendo a karol falando q o Rodolfo tem a língua de lixa pic.twitter.com/2H741koFUC — 𝗥𝗘𝗡𝗔𝗡𝗭𝗜𝗡𝗛𝗢 (@renan12210398) February 11, 2021

Karol Conká falando que rolaria com ela e Rodolfo pela amor de deus, deixa o home em paz #BBB21 — Larissa 💕 (@Lari_Neves_28) February 11, 2021

karol conka e rodolffo em: a próxima vítima https://t.co/pVPOM3ZItY — ana luiza (@sangueIatino) February 11, 2021

O rodolffo literalmente só tav dançando com a Karol conka e ela já acha que ele quer pegar ela — D1 n Only (@joao_pancine) February 11, 2021

Karol Conka se aproximando do Rodolfo....eu diria CUIDADO RODOLFO....mas sou time treta — Marginalx11 (@Marginalx11) February 11, 2021