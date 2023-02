Integrantes da banda Angra fazem show exclusivo em Belém

Nesta sexta-feira, 3, o Studio Pub traz a Belém os músicos Felipe Andreoli e Marcelo Barbosa, integrantes da banda Angra, para um show totalmente exclusivo. Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla ou na unidade do Studio Pub da Presidente Pernambuco.

A dupla nacional vai ser acompanhada pela banda Moonchild, que fará a execução de músicas do Angra, Dream Theater, Alice In Chains, Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, Rush, Queen e outras bandas. A noite contará também com a apresentação das bandas locais Bode Velho e Rockway, que abrirão a abertura.

Felipe Andreoli é um dos baixistas mais prestigiados do mundo em seu estilo, integrando a banda internacionalmente renomada Angra, além do grupo solo de Kiko Loureiro, o quarteto instrumental 4Action e a banda Matanza Ritual, entre outros projetos.

Gravou várias discotecas e fez diversas turnês mundiais que passaram por mais de 30 países, além de realizar constantemente workshops e masterclasses. Em 2022 substituiu o lendário baixista Billy Sheehan na turnê sul-americana da banda Sons Of Apollo, tocando ao lado de Mike Portnoy e Derek Sherinian (ambos ex-Dream Theater), além de Jeff Scott Soto e Bumblefoot.

Marcelo Barbosa começou a tocar guitarra aos doze anos de idade. Atualmente é dono de uma das escolas de guitarra mais procuradas do país, reunindo alunos do mundo todo, devido ao seu método de sucesso criado por ele mesmo. Marcelo chegou a estudar com figuras de peso como Greg Howe (ex-guitarrista do Michael Jackson), Lula Galvão, Hélio Delmiro, Toninho Horta, Guinga, Ian Guest, entre outros, aprimorando sua técnica e musicalidade.

Banda Bode Velho

A banda paraense é focada no rock clássico das décadas de 1960 e 1970, cujos integrantes tocam juntos desde 1998. Sempre gravitando em torno do rock, possuem experiência em várias bandas da cidade. No projeto atual, busca trazer ao público clássicos do rock internacional, como Jimi Hendrix, Eric Clapton, The Who e Rolling Stones

Banda Rock Way

RockWay é uma banda paraense que reflete uma variedade de gêneros que vai desde o rock clássico ao metal mais moderno e atual. A banda com pouco tempo de vida teve uma ascensão rápida, tocando em festivais e casas pela cidade de Belém devido ao zelo pela qualidade do som.

Serviço: Músicos da banda Angra, Felipe Andreoli e Marcelo Barbosa realizaram show nesta sexta-feira, 3, no Studio Pub – Presidente Pernambuco.