StudioPub Rock Festival 10 anos: banda Angra com trajetória internacional é destaque na programação

Considerado um dos maiores festivais de Rock do Norte e Nordeste, o "StudioPub Rock Festival" completa 10 anos em 2022. Neste sábado, 9, a partir das 17h, no Insano Marina Club, em Belém. A apresentação mais aguardada desta edição, é o show da banda "Angra", grupo brasileiro de heavy metal, conhecido mundialmente. O evento também apresenta bandas de Rock locais, com músicas autorais e covers.

O público do evento também poderá assistir aos shows das bandas covers: Engenheiros do HAWAII Cover, Charlie Brown Jr Cover, Coldplay Cover, Beatles Forever, Guns N’ Roses Cover, Red Hot Chilli Peppers Cover, Metallica Cover, Pink Floyd Project, System Of a Down Cover.

Yuri Martins, organizador do StudioPub Rock Festival conta que é desafiador realizar o projeto, mas que ao longo dos anos se consolidou na cena e, por isso, torna-se ainda mais importante celebrar essa primeira década de festival. "Dessa vez, estamos lidando com algo que não fizemos anteriormente, que é trazer uma atração nacional com fama internacional. O Angra foi escolhido para ser o headliner do festival de forma unânime. Por ser uma das bandas que tem uma certa história com a casa", disse.

A edição tem novidades que o público descobrirá no evento. Segundo Yuri, a estrutura deste ano será maior do que a dos outros festivais realizados pela produção. "Temos a certeza de que esse será o maior de todos. Sem sombra de dúvidas, a atração mais esperada da noite é o Angra, que está trazendo a Belém e ao festival, a sua turnê de aniversário de 30 anos de carreira e 20 anos de lançamento de um dos seus discos mais icônicos, o Rebirth", afirmou.

Questionado se a cena de rock cresce em Belém, o organizador relatou que acredita que não somente o Festival de Rock do StudioPub, mas outros festivais também impulsionam a cena local e que servem de espaço para as bandas. "Acreditamos que qualquer festival, seja ele de menor porte ou de maior, para bandas autorais ou covers, seja de grande valia para esse crescimento exponencial que vemos na cena rock n’ roll em Belém. Precisamos cada vez mais fomentar essa cena", concluiu.

Serviço

Evento: StudioPub Rock Festival

Local: Insano Marina Club, rua São Boaventura, 268 - Cidade Velha.

Data: 9 de julho (sábado)

Horário: a partir das 19h

Mais informações: @studiopubbelem