A banda de metal Angra está com show marcado em Belém

A banda de Metal Angra está com a turnê do Rebirth e já está com show marcado para Belém no dia 9 de julho. A banda divulgou nas redes sociais que ainda está com data disponível para shows pelo país e disse "se você ainda quer ver o Angra em sua cidade com essa turnê. Chame o seu promotor local favorito e faça ele saber que quer ver esse show".



A postagem diz ainda que o grupo tem poucas datas disponíveis e que quer ir a todos os lugares possíveis.

A banda Angra foi formada por Rafael Bittencourt e Andre Matos com a proposta de fundir a agressividade do heavy metal, os ritmos étnicos brasileiros e a sofisticação da música erudita. O nome significa "deusa do fogo e da beleza" na mitologia tupiniquim, além de significar uma pequena enseada ou baía usada como porto natural (como em Angra dos Reis). Além disso, também foi escolhido por se parecer com o adjetivo angry, que, em inglês, significa "raivoso".