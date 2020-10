Instagram libera fotos de seios femininos; entenda a mudança

Até agora, muitas usuárias reclamaram que o Instagram havia removido uma ou mais de suas fotos em que aparecia parte do seio ou do mamilo. No entanto, a partir desta quarta-feira (28), as coisas vão mudar. O Instagram emitiu um comunicado avisando que não vai mais apagar imagens de seios femininos nus, mas sob algumas condições.

De acordo com a rede social, as fotos serão liberadas se a pessoa estiver “abraçando, acariciando ou segurando seus seios”.

A atualização da política ainda toca em uma questão específica, em relação às postagens de fotos de pessoas gordas. “Estamos atualizando nossas políticas para evitar que imagens de corpos gordos e maiores sejam removidas erroneamente”, publicou o Instagram.

“Permitiremos conteúdo em que alguém estiver simplesmente abraçando, acariciando ou segurando seus seios. E, se houver dúvidas sobre o conteúdo, pediremos aos revisores que ele não seja removido”, explica a empresa. “Estamos comprometidos em fazer a coisa certa e continuaremos a trabalhar com especialistas e com os membros da nossa comunidade para seguirmos melhorando”, completou a nota.

Alguns tipos de fotos, no entanto, continuam sendo proibidas, como imagens de seios sendo “apertados”. “Imagens que contenham seios sendo apertados, em um movimento de agarrar com os dedos dobrados e onde há uma clara alteração no formato dos mesmos, continuam violando as nossas políticas e serão removidas”, disse a empresa. A justificativa do Instagram é porque “isso costuma ser comumente associado a conteúdo pornográfico”.

A publicação de mamilos masculinos, seja em vídeos ou em fotos, continua liberada pelo Instagram.