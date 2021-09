Ingressos para show de Israel & Rodolffo começam a ser vendidos em Belém

Os ingressos para venda do show da dupla Israel & Rodolffo começaram a ser vendidos a partir desta quinta-feira (30). A apresentação dos donos do hit do ano “Batom de Cereja” ocorrerá em Belém no dia dia 29 de outubro no Espaço Nautico Marine Club.

Os ingressos estão sendo vendidos para vendas nos Classificados de O Liberal – nos Shoppings Boulevard e Pátio Belém. Também se apresenta no dia o cantor Vitor Fernandes.

HISTÓRIA - Israel & Rodolffo são naturais de Goiás. A dupla foi formada pelos pais dos cantores, quando ainda pequenos ambos demonstravam ter muito talento.

O hit "Batom de Cereja" estourou neste ano após a entrada de Rodolffo no Big Brother Brasil (BBB) 21. A música se tornou a mais tocada das plataformas digitais. Um feito inédito na carreira da dupla.

Serviço: Show Israel & Rodolffo + Vitor Fernandes

Data: 29 de outubro

Local: Espaço Nautico Marine Club

Abertura dos portões: 21h

Setores: Frontstage, louge, camarote fechado.

Pontos de vendas: Classificados de O Liberal - Boulevard; Classificados do O Liberal - Pátio Belém.

Clique aqui e compre seu ingresso pela internet

Informações: (91) 98213-0059